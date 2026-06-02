OSLO (ANP/RTR) - De Noorse voetbalbond (NFF) heeft zich formeel aangesloten bij een officiële klacht tegen voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA wegens schending van de regels voor politieke neutraliteit. Dat verklaarde voorzitter Lise Klaveness van de NFF tijdens een persconferentie.

Mensenrechtenorganisatie FairSquare had de klacht in december ingediend bij de ethische commissie van de FIFA. FairSquare is van mening dat Infantino zijn neutraliteitsplicht heeft geschonden ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. De voorzitter reikte onder meer een nieuwe vredesprijs van de FIFA uit aan Trump.

Klaveness bevestigde dat de steunbetuiging van de NFF officieel was ingediend. "We hebben hem verstuurd, en het leidt tot enkele politieke reacties", zei de voorzitter tegen de pers. "Dat is afgevinkt. We zullen het opvolgen, doorzetten, vergaderingen aanvragen en momentum opbouwen zodra het WK voorbij is."

Vorige week

Klaveness zei dat ze vorige week rond de finale van de Champions League al een reactie kreeg van FIFA-officials. "Het lijdt geen twijfel dat de brief als problematisch wordt ervaren wanneer deze afkomstig is van een lid", aldus Klaveness. "Maar het was een goede bijeenkomst en we hebben constructief gediscussieerd over waarom de brief als problematisch wordt ervaren en waarom het belangrijk is dat Noorwegen FairSquare in deze kwestie steunt."

De voorzitter meldde tevens dat de brief alleen is verstuurd. "We hebben steun ontvangen van andere bonden, maar we versturen deze brief alleen", aldus Klaveness.