Tom Holland en Zendaya in Nederland voor perstour van Spider-Man

Tom Holland en Zendaya zijn aangekomen in Amsterdam ter promotie van hun nieuwste film Spider-Man: Brand New Day. Het stel bezocht woensdag het H'ART Museum voor een persevenement.

Het acteursduo, dat in de film de hoofdrollen vertolkt, poseerde met uitzicht op de grachten uitgebreid voor de camera's van de aanwezige pers.

De 29-jarige Zendaya, die in de Spider-Man-reeks de rol van Michelle Jones-Watson vertolkt, droeg voor de gelegenheid een zwart-witjasje van Louis Vuitton en een korte rode rok. Holland verscheen in een donkerblauw pak met een rood-met-blauwe stropdas, een knipoog naar het kostuum van de superheld.

Het vierde deel uit de filmreeks, Spider-Man: Brand New Day, komt uit op 30 juli.