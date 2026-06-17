Wachtlijst voor longtransplantatie Mette-Marit was erg kort

De wachtlijst voor de longtransplantatie voor de Noorse kroonprinses Mette-Marit was bijzonder kort. Dat zegt Alexander Sekowski van de Stiftelsen Organdonasjon (Stichting Orgaandonatie) volgens omroep NRK.

Begin juni meldde het hof dat Mette-Marit op de wachtlijst stond voor een longtransplantatie. Woensdag, zo'n twee weken later, maakte het koningshuis bekend dat de kroonprinses de longtransplantatie heeft gehad en de operatie succesvol is verlopen.

"Toen de kroonprinses op de wachtlijst werd gezet, stonden er voor zover wij weten, tien mensen te wachten", zegt hij. Sekowski zegt verder dat het erg kan variëren hoe lang iemand op een wachtlijst staat. "Ik ken gevallen waarbij mensen bijna al tijdens het onderzoek voor de wachtlijst te horen krijgen dat er een orgaan beschikbaar is. Dus het kan op elk moment gebeuren."