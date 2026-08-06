Tom Holland en Zendaya hebben deze week een besloten feest gegeven ter ere van hun huwelijk. Dat melden bronnen aan entertainmentsites als People en TMZ. De festiviteiten vonden plaats in een luxehotel in het Britse graafschap Surrey, niet ver van de plek waar Holland opgroeide.

Het acteurskoppel trad eerder dit jaar in het geheim in het huwelijk, al werd dat nooit officieel bevestigd. Woordvoerders van Holland en Zendaya hebben ook nu niet gereageerd.

De 30-jarige Holland en 29-jarige Zendaya leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de eerste Spider-Man-film. Lange tijd bleven ze volhouden dat ze alleen goede vrienden waren, maar in juli 2021 werden ze zoenend in een auto gespot.