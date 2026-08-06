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Vinícius Júnior verlengt contract bij Real Madrid tot 2032

06 aug , 20:35Voetbal
anp060826204 1
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MADRID (ANP) - Vinícius Júnior heeft zijn contract bij Real Madrid met vijf jaar verlengd tot de zomer van 2032. Dat meldt de Spaanse voetbalclub donderdag op zijn website. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat na komend seizoen af zou lopen.
Vinícius stond in de belangstelling van Arsenal. Maar een transfer naar de kampioen van Engeland is dus voorlopig van de baan.
In acht seizoenen bij Real won Vinícius onder meer twee keer de Champions League, drie keer het Spaanse landskampioenschap en drie keer het wereldkampioenschap voor clubs.
José Mourinho is voor dit seizoen teruggekeerd als trainer van Real Madrid, dat zich versterkte met onder meer Oranje-international Denzel Dumfries en Marc Cucurella, die wereldkampioen werd met Spanje.
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