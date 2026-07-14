Tom Holland heeft vergeefs geprobeerd om een hapje te gaan eten met de Noorse stervoetballer Erling Haaland. Dat bekende de acteur in de Amerikaanse The Tonight Show, waar presentator Jimmy Fallon hem vroeg of het verhaal klopte dat eerder door Haaland zelf was verteld in een Noorse talkshow.

"Ja", antwoordde Holland. "En dit is precies het soort nederige ervaring dat belangrijk is voor acteurs", vervolgde hij lachend. De Spiderman-acteur legde uit dat hij tijdens de Grand Prix in Monaco had gezien dat Haaland er ook was en had besloten hem uit te nodigen voor een etentje. "Maar ik kreeg niet eens antwoord. Geen smoesje, geen 'ik ben vanavond druk, ik ga voetballen'. Helemaal niets."

Op de vraag van Fallon of het aanbod van Holland nog steeds staat, zei de acteur dat Haaland daar waarschijnlijk niet meer op zit te wachten na het verlies van Noorwegen in de kwartfinale van het WK tegen Engeland. Wel noemde hij hem "een absolute legende".

Haaland vertelde vorig jaar in de Noorse talkshow A-laget dat hij eens een berichtje kreeg van ene Tom Holland, maar dat hij nog nooit van hem gehoord had en daarom ook maar niet had gereageerd. "Ik kijk niet veel films, dus ik heb geen idee wie de mensen zijn", zei Haaland. "Ik wilde geen onbekende antwoorden."