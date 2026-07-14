De Belgische koning Filip en premier Bart De Wever hebben het Brusselse centrum bezocht waar dinsdagochtend brand uitbrak, meldt de Vlaamse omroep VRT. Bij die brand zijn doden en gewonden gevallen. Enkele mensen zijn nog vermist.

De brand brak dinsdagochtend vroeg uit op de tweede verdieping van het OXY-gebouw aan het Brouckèreplein, waar ruim tweehonderd mensen aan het werk waren. Het gebouw wordt gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich via de liftschachten naar de kelder van het gebouw. De overledenen zijn in een lift of liftschacht gevonden, meldde het Openbaar Ministerie in Brussel eerder.

De Civiele Bescherming is inmiddels bezig met de berging van de lichamen die in de lift werden aangetroffen. Die bergingswerkzaamheden nemen naar verwachting nog uren in beslag.

De brandweer en de Civiele Bescherming zijn nog op zoek naar de vermiste personen. In totaal zouden er zes mensen vermist zijn.