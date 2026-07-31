Tom Holland heeft plan klaar voor opvolger Spider-Man

Tom Holland heeft een duidelijk plan voor hoe hij de rol van Spider-Man wil overdragen aan een opvolger. "We werken daar al aan sinds we klaar waren met Spider-Man: No Way Home", vertelde de Britse acteur in de podcast Happy Sad Confused.

"Het ligt er. Het gaat vast nog veranderen, maar ik heb een heel helder beeld van hoe we het stokje gaan overdragen, en ik vind dat echt ontzettend gaaf", aldus de 30-jarige acteur, die momenteel te zien is in Spider-Man: Brand New Day. "Ik kan me er echt op verheugen als we van dit soort meetings hebben en erover praten."

Holland zei eerder al dat hij graag wil meewerken aan de introductie van een nieuwe Spider-Man. Toen hij zelf toetrad tot het Marvel-universum, werd hij daarbij begeleid door Robert Downey Jr., die Iron Man speelde.

Wanneer Holland afscheid neemt van de rol, is nog niet bekend. In een eerder interview met The Hollywood Reporter zei hij Spider-Man te willen blijven spelen "zolang ze me willen". "Als deze film goed scoort, zien we wel weer verder", aldus de acteur.