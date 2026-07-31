Britse rapper Yung Filly vrijgesproken van verkrachting

De rapper en youtuber Yung Filly is vrijdag in de Australische stad Perth vrijgesproken van verkrachting. De 30-jarige Brit, wiens echte naam Andres Felipe Valencia Barrientos is, moest in de elfdaagse rechtszaak voor een jury verschijnen omdat hij werd verdacht van seksueel misbruik en mishandeling. Dat meldt onder meer de BBC.

Wel werd Barrientos schuldig bevonden aan twee gevallen van mishandeling. Tijdens de rechtszaak werden foto's getoond van verwondingen op het gezicht, hals en borsten van een vrouw die ze had overgehouden aan seks met hem. Daarnaast waren er nog drie aanklachten van verkrachting waarover de jury het niet eens kon worden. Het is nog niet bekend of de aanklager deze aanklachten wil voortzetten.

Barrientos, bekend van onder meer YouTube-video's met de Beta Squad en nummers met youtuber Chunkz, werd door de 20-jarige vrouw beschuldigd nadat ze elkaar in 2024 hadden ontmoet in een hotel. De twee zouden daar met wederzijdse instemming seks hebben gehad totdat de vrouw wilde dat Barrientos stopte. De rapper zou daarna de vrouw in haar gezicht hebben geslagen en haar keel hebben dichtgeknepen.

Zelf ontkende de rapper de beschuldigingen. Volgens lokale media barstte hij in tranen uit toen hij door de jury werd vrijgesproken. Op 21 augustus wordt de straf van Barrientos bepaald. Tot die tijd blijft hij op borgtocht vrij.