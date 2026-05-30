Tom Holland kijkt uit naar overdracht Spider-Man-rol aan opvolger

Tom Holland kijkt ernaar uit om op termijn zijn rol als Spider-Man over te dragen aan de volgende generatie. Dat vertelde de Britse acteur, die sinds 2016 als Peter Parker te zien is, in een interview met Empire.

De 29-jarige Holland zegt graag te willen meewerken aan de introductie van een nieuwe Spider-Man. "Hoe dat er precies uit zal zien, weet ik nog niet", aldus de acteur. Holland noemt daarbij Robert Downey Jr. als voorbeeld. De acteur hielp hem destijds bij zijn entree in het Marvel-universum. "Als ik zou kunnen doen wat Downey voor mij heeft gedaan, dan zou ik met een voldaan gevoel de zonsondergang tegemoet kunnen gaan."

Holland werkt momenteel aan zijn vierde solofilm als de bekende superheld. Spider-Man: Brand New Day verschijnt eind juli in de bioscoop.