Regio Parijs stopt busvervoer om rellen met veel aanhoudingen

PARIJS (ANP) - De regio Parijs is zaterdagavond gestopt met het openbaar vervoer per bus. De menigtes, onder wie relschoppers, maken het voor personeel en reizigers onmogelijk veilig te rijden. De Parijse voetbalclub Paris-Saint-Germain (PSG) heeft in Boedapest na strafschoppen de Champions League gewonnen en in heel de Parijse regio zijn feestvierders de straat op gegaan.

Op veel plaatsen ging dat volgens Franse media gepaard met het afschieten van vuurwerk, het stichten van brandjes en schermutselingen met de politie. Die heeft voor zover bekend een heleboel mensen aangehouden op verdenking van geweldplegingen, van wie er zeker 45 zijn gearresteerd. Bij de rellen zouden vooralsnog twee agenten gewond zijn geraakt.

De heftigste ongeregeldheden waren rond het stadion van PSG in Boulogne-Billancourt aan de zuidwestelijke rand van Parijs. Die begonnen al tijdens de wedstrijd in Hongarije. Er werd brand gesticht en er werden enige tijd barricades opgeworpen.