Acteur Tom Holland vindt het vervelend dat zijn naamgenoot, schrijver en historicus Tom Holland, zichzelf niet kan googelen zonder beelden van de Spider-Man-acteur te vinden. Dat zegt de acteur in de podcast The Rest Is History van de historicus.

De 58-jarige historicus introduceert zijn 30-jarige naamgenoot als "de echte Tom Holland", waarop de acteur bezwaar maakt. "Niet de echte Tom Holland. De andere Tom Holland", zegt hij. "Ik ken mijn plaats", grapt de schrijver.

Gelukkig voor de oudere Holland is het niet zo erg dat hij zijn naam deelt met een bekende jongere Holland. "Als ik iemand was die zichzelf regelmatig googelt, zou je dat wel voor mij hebben verpest", zegt hij. "Het spijt me, Tom", zegt de acteur daarop. "Nou ja, ik googel mezelf niet, dus het is helemaal prima."