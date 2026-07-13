Noorse voetballers laten koning Harald wachten

Het Noorse voetbalelftal komt maandag waarschijnlijk niet op tijd voor een afspraak met koning Harald. Het vliegtuig met daarin de zaterdag op het WK uitgeschakelde selectie vertrok later dan gepland uit Miami, waardoor geplande festiviteiten in Oslo moeten worden uitgesteld, melden Noorse media.

Het team komt naar verwachting om 18.45 uur aan, terwijl het ontvangst op het paleis een kwartier later zou beginnen. Na de audiëntie, waar ook kroonprins Haakon en zijn kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus bij aanwezig zijn, is er een huldiging op het paleisplein. Daar zal ook de inmiddels beroemde Viking Row worden uitgevoerd. Ook Haakon wordt daarbij verwacht.

De kroonprins 'roeide' al eerder op het plein, na de gewonnen wedstrijd tegen Brazilië.

Haakon reisde afgelopen weekend af naar Miami om de Noorse voetballers in het stadion aan te moedigen. Hij zag echter dat het Noorse WK-avontuur ten einde kwam in de kwartfinale tegen Engeland. Het team verloor na verlenging met 1-2.