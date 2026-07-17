Tom Holland uit dankbaarheid aan cast en crew van The Odyssey

Tom Holland kijkt met veel plezier terug op de opnames van de film The Odyssey, geregisseerd door Christopher Nolan. De Britse acteur noemt het maken van de film in een bericht op Instagram "een van de mooiste ervaringen" uit zijn carrière.

"Er zijn films waarbij je creatief wordt uitgedaagd en films waarbij je geweldige mensen ontmoet. The Odyssey is allebei", schrijft de 29-jarige Holland. "Het was een van de grootste genoegens uit mijn carrière."

De acteur, die in de film de rol van Telemachus vertolkt, bedankt de cast en crew voor de samenwerking. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor regisseur Christopher Nolan en producent Emma Thomas, die hem volgens Holland "de kans van zijn leven" gaven.

The Odyssey draait vanaf deze week in de bioscoop. "Ik ben ongelooflijk trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt", aldus Holland. "Geniet ervan."

The Odyssey is een verfilming van het eeuwenoude epos van de Griekse dichter Homerus. De film volgt de held Odysseus, die na de Trojaanse Oorlog een lange en gevaarlijke reis maakt om terug te keren naar zijn vrouw Penelope en zoon Telemachus op Ithaka. Naast Holland spelen onder anderen Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson en Lupita Nyong'o in de film.