Golfer Ruiter na tweede ronde klaar bij debuut op Brits Open

SOUTHPORT (ANP) - Golfer Nevill Ruiter is bij zijn debuut op het Brits Open na de tweede ronde uitgeschakeld. De 25-jarige Nederlander ging op de Royal Birkdale Golf Club in Southport rond in 68 slagen, twee slagen onder par. Dat was niet voldoende om de 'cut' te halen. Ruiter had donderdag voor zijn openingsronde 77 slagen nodig en zijn totaal van 145 slagen is te veel om het toernooi zaterdag te mogen vervolgen.

Ruiter was de enige Nederlandse deelnemer en mocht meedoen omdat hij via een kwalificatietoernooi een startbewijs bemachtigde.

De Australiër Lucas Herbert leidt met 132 slagen, voor de Amerikaan Bryson DeChambeau met 133 slagen.