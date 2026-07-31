Tom Selleck baalt nog steeds van stopzetting serie Blue Bloods

Tom Selleck heeft nog steeds geen vrede met de stopzetting van de Amerikaanse politieserie Blue Bloods, die in 2024 na veertien seizoenen ten einde kwam. "Blue Bloods was een werk van liefde. Ik denk voor iedereen", vertelt de 81-jarige acteur in de podcast Where Everybody Knows Your Name. Volgens hem heeft de cast "van alles gedaan om de serie in de lucht te houden".

"We hadden al 25 procent salaris ingeleverd", aldus Selleck. "Het was erg frustrerend. Van de top 100 series op de reguliere televisie stond Blue Bloods in ons vijftiende jaar op nummer zes. Niemand wilde weg. Iedereen wilde blijven." De acteur benadrukt dat het bijzonder is dat het team na veertien jaar nog steeds verder wilde. "Het is misschien wel een soort record om de cast zo lang intact te houden."

"Misschien realiseren mensen zich het niet, maar veel series zijn een hel om aan te werken. Je krijgt te maken met veel ego's en 'ik kom pas uit mijn kleedkamer als hij er ook uitkomt' en dat is vreselijk", voegt Selleck eraan toe. "Bij Blue Bloods was dat nooit het geval."

In Blue Bloods, dat werd uitgezonden van 2010 tot 2024, waren naast hoofdrolspeler Selleck acteurs als Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan en Will Estes te zien. Na de stopzetting is de serie vervolgd met de spin-off Boston Blue, die komend najaar een tweede seizoen lanceert.