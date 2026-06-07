Actrice Alix Wilton Regan vindt dat haar personage Lara Croft in de nieuwe Tomb Raider-game een "fucking geweldige" kont heeft. Wilton Regan is in de nieuwe game Tomb Raider: Legacy of Atlantis, een remake van de allereerste Tomb Raider-game uit 1996, voor het eerst te horen als de bekende archeologe.

"We hebben het erover dat ze er goed uitziet, maar haar kont ziet er fucking geweldig uit. Daar mag je me op quoten, want ik heb er vaak naar gekeken", zegt de actrice in een interview met Deadline."Deze Lara is ontzettend knap. Ik heb geen opmerkingen voor het animatieteam of het ontwerpteam, behalve: bedankt dat jullie mij er zo uitzonderlijk goed uit hebben laten zien."

"Ze heeft echt een sterk, prachtig lichaam. Het lichaam van een vrouw die druk bezig is met graven plunderen", zegt Wilton Regan lachend, waarmee ze verwijst naar de titel van de game die volgend jaar verschijnt. "Ik denk dat we allemaal graven zouden plunderen als we er dan zo uit zouden zien."