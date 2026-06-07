WHITE PLAINS (ANP) - Het Nederlands elftal begint maandag grotendeels met zijn beoogde basisploeg voor het eerste WK-duel aan de vriendschappelijke interland tegen Oezbekistan. Bondscoach Ronald Koeman wilde op een persconferentie nog niet vertellen of Memphis Depay en Jurriën Timber al uitmaken van zijn plannen.

Depay en Timber zijn pas net hersteld van langdurig blessureleed. De topscorer aller tijden van Oranje denkt dat hij op tijd klaar is voor het eerste duel op 14 juni met Japan op het WK. Timber voegde zich pas afgelopen donderdag bij de nationale ploeg. "Als hij traint en volledig inzetbaar is, maakt hij een goede indruk", zei Koeman. "Dat is niet alle dagen geweest, dus we moeten een beslissing nemen, wat ik nog niet heb gedaan. We gaan straks met de dokter en Jurriën zitten en kijken dan of hij gaat starten tegen Oezbekistan."