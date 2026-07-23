Tommy Lee spoot ooit whisky in plaats van heroïne in lichaam

Bij gebrek aan heroïne heeft Tommy Lee onder invloed ooit een keer whisky gebruikt om in zijn lichaam te spuiten. Dat vertelt de drummer van de band Mötley Crüe in de podcast Armchair Expert van acteur Dax Shepard.

Het voorval gebeurde eind jaren 80, tijdens de hoogtijdagen van de Amerikaanse metalband. Samen met bassist Nikki Sixx gebruikte Lee destijds "een shitload aan heroïne". Na een nacht flink doorspuiten, was het spul op en zaten de rockers volgens Lee met de handen in het haar. Ze grepen vervolgens een fles Jack Daniels-whisky, goten daar wat van in het dopje en spoten daarvan wat in hun lichaam.

Lee had toen naar eigen zeggen een enigszins verhelderend moment, vertelt hij in de podcast. "Op dat moment dacht ik: 'Oké, wat gebeurt er? We kunnen dit gewoon drinken, maar we spuiten het in. Dit is verkeerd, man. Straks gaat er iemand dood.'" Volgens de inmiddels 63-jarige drummer kon hij de whisky, net als heroïne doorgaans, proeven en gaf het een "eikachtige" smaak in zijn mond.

De in Griekenland geboren Lee worstelde jarenlang met drank- en drugsproblemen. Het is hem naar eigen zeggen wel gelukt om nuchter te worden, alleen hield hij dat nooit lang vol. "Ik denk dat ik het maximaal drie jaar heb volgehouden", zegt hij. "Maar ik word op zo'n moment dan zo blij, dat ik denk: 'Ik ben gewoon al een jaar nuchter, dat moeten we vieren.' En dat is het fucking probleem."