Tomorrowland belooft meer confetti na schrappen vuurwerk

Het festival Tomorrowland belooft het komende weekend met extra visuele effecten te komen, ter compensatie van het vuurwerkverbod. Dat meldt het festival woensdag aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De lokale autoriteiten hebben het gebruik van vuurwerk en pyrotechnische technieken - oftewel effecten met warmte en rook - verboden vanwege de hitte en de droogte.

"We gaan extra showelementen voorzien, zoals confetti, rookbommetjes en sparklers", zegt de woordvoerder van Tomorrowland. Sparklers zijn bijvoorbeeld sterretjes, milde vormen van vuurwerk die langzaam branden. "De focus lijkt nu heel erg op het vuurwerk te liggen, terwijl dat slechts een afsluitend element van een show is."

Het eerste weekend van Tomorrowland vindt plaats van 17 tot 19 juli in recreatiegebied De Schorre bij Boom, tussen Antwerpen en Brussel. De Vlaamse autoriteiten hebben code oranje afgegeven, vanwege het risico op natuurbranden.

Afgelopen jaar brak vlak voor de start van het festival op het hoofdpodium van Tomorrowland brand uit. Hierdoor ging een groot deel van het decor in vlammen op.