Prinses Anne bezoekt modetentoonstelling in Zuid-Korea

Prinses Anne heeft tijdens haar driedaagse bezoek aan Zuid-Korea een tentoonstelling bezocht met werk van Koreaanse oud-studenten van Britse modeopleidingen. Het Britse hof deelde woensdag beelden van het bezoek op sociale media.

De expositie richtte zich op de toekomst van de modewereld en belichtte thema's als duurzaamheid, innovatie en internationale samenwerking, schrijft het Britse hof. De zus van koning Charles en haar man Tim Laurence zijn sinds maandag in Zuid-Korea om de banden met het Verenigd Koninkrijk te benadrukken.

Op dinsdag woonde Anne een receptie bij van de Britse ambassade in Seoul. Daar sprak ze met vertegenwoordigers uit onder meer het bedrijfsleven en de cultuursector, onder wie leden van de K-popgroep NMIXX. Die dag had Anne ook een ontmoeting met Lee Jae-myung, de president van Zuid-Korea.

De prinses en haar echtgenoot brengen op donderdag en vrijdag nog een bezoek aan Thailand.