Tomorrowland-brand volgens oprichter mogelijk menselijke fout

De brand waarbij het hoofdpodium van Tomorrowland afgelopen zomer volledig afbrandde, is mogelijk veroorzaakt door een menselijke fout. Daarover spreekt medeoprichter Michiel Beers van het festival in de podcast De Machine.

Beers zegt in de podcast dat de oorzaak naar alle waarschijnlijkheid een niet goed aangesloten apparaat was dat ethanol verspreidde. Dat lekte op allerlei materialen en vervolgens ontstond de brand. Daarna spreekt Beers van een "menselijke fout". Hij benadrukt wel dat het onderzoek nog volop loopt. Ook vertelt hij dat de schade 30 miljoen euro bedraagt.

Een woordvoerder van het festival was vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie op de uitspraken in de podcast.

De opbouw voor de komende editie van Tomorrowland is inmiddels begonnen. Volgens Beers heeft de brand vorig jaar niet gezorgd voor mindere interesse. Er zijn dit jaar meer dan 3 miljoen mensen geweest die zich hebben geregistreerd voor de voorverkoop van het festival, tegenover 1,6 miljoen een jaar eerder.