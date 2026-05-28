Jan Smit vindt Toppers-concerten fijne afleiding na scheiding

Jan Smit vindt de aankomende Toppers-concerten een "fijne afleiding" van zijn scheiding. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, zegt hij tegen RTL Boulevard.

Smit maakte in maart bekend dat hij en zijn vrouw Liza na zeventien jaar uit elkaar zijn. De Volendammer kijkt ernaar uit dat hij nu met De Toppers met de concerten in de Johan Cruijff Arena weer "iets leuks gaat doen".

Wel geeft hij toe dat de situatie soms nog "moeilijk" is. Verder wil Smit er weinig over kwijt. "Ik ga er niet te veel over zeggen. Als ik daar behoefte aan heb, kom ik wel naar jullie toe."