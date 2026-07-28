Top Gear-presentator Richard Hammond beboet voor hardrijden

Voormalig Top Gear-presentator Richard Hammond heeft boetes gekregen nadat hij binnen drie weken twee keer werd betrapt op te hard rijden. Dat schrijven Britse media, waaronder de BBC.

De 56-jarige presentator reed tijdens zijn vergrijpen rond in luxeauto's. Op 2 december reed hij te hard in een Porsche, een kleine drie weken later zat hij achter het stuur van een Bentley.

Hammond, die jarenlang samen met Jeremy Clarkson en James May Top Gear en later The Grand Tour presenteerde, heeft schuld bekend. Hij kreeg zeven strafpunten op zijn rijbewijs. Hammond moest van de rechter in totaal 1771 pond (ruim 2000 euro) betalen. Daaronder vielen twee boetes van 333 en 666 pond en onder meer proceskosten.