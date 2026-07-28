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Oud-Feyenoorder Wellenreuther meteen geblesseerd bij Wolfsburg

28 jul , 14:44Voetbal
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WOLFSBURG (ANP) - Doelman Timon Wellenreuther kan de komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Dat meldt de Duitse club dinsdag.
Volgens Wolfsburg is Wellenreuther enkele weken niet beschikbaar. De naar het tweede niveau gedegradeerde club speelt op 8 augustus zijn eerste competitiewedstrijd tegen FC Kaiserslautern.
Wellenreuther verruilde twee weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was.
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