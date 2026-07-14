Fans van het WK voetbal krijgen binnenkort de kans om te bieden op allerlei spullen die zijn gebruikt tijdens het toernooi. Die lopen uiteen van voetballen uit wedstrijden tot een topje dat zangeres Shakira droeg tijdens haar muziekvideo Dai Dai, het officiële lied van het WK.

De veiling bij Christie's is bedoeld om geld te verdienen voor het FIFA Global Citizen Education Fund. Dat fonds wil 100 miljoen dollar (87 miljoen euro) ophalen om wereldwijd kinderen te helpen.

Het bieden begint op 22 juli en duurt een week, meldt het veilinghuis. Er kan dan ook worden geboden op een voetbalshirt dat is gesigneerd door de Argentijnse superster Lionel Messi en kleding die Shakira draagt bij haar optreden tijdens de finale.

Fans kunnen ook proberen om bijzondere voetballen te bemachtigen. Het gaat onder meer om een bal die op 19 juli wordt gebruikt in de finale in de Verenigde Staten en om een bal uit de openingswedstrijd in Mexico.