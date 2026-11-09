James Gunn en Peter Safran stappen onverwacht op bij filmproducent DC Studios. Vakblad Variety spreekt maandag van een "shocker". Enerzijds omdat Gunn en Safran de afgelopen vier jaar een nieuwe koers voor de studio hebben uitgezet. Maar ook omdat de positie van Gunn en Safran na de grote recente fusie van Paramount en Warner Bros. was herbevestigd.

Hun plek wordt overgenomen door Jeremy Latcham, een van de grote namen van studio Marvel, de grote concurrent van DC Studios. Latcham was bij Marvel onder meer verantwoordelijk voor de hits Iron Man, Spider-Man en The Avengers. Hij krijgt per direct de volledige creatieve leiding over de films en series over de superhelden van DC, zoals Superman, Batman en Clayface.

Gunn - die eerder de Guardians of the Galaxy-trilogie maakte - zette vanaf 2022 een nieuwe koers uit voor het wat kwakkelende DC Studios. Sommige films, zoals de nieuwe reboot van Superman, waren een succes. Maar andere films, zoals Supergirl en The Flash, flopten flink.

Voor de komende twee jaar staan er twee grote titels voor DC op de planning: Superman Man of Tomorrow in 2027 en The Batman Part II in 2028. De twee scheidende studiobazen zeggen in een verklaring dat zij weer films willen gaan maken.