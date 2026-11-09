Marius Borg Høiby is ondervraagd door de Noorse politie in verband met een incident in zijn woning op vrijdag. Dat meldt zijn advocaat aan nieuwswebsite Nettavisen. Een 30-jarige man zou op zijn voordeur hebben gebonsd en zich naar binnen hebben gewerkt. De zoon van koningin Mette-Marit zou de indringer daarna naar buiten hebben geduwd.

"Høiby is ondervraagd als gedupeerde", aldus de advocaat, die niks wil zeggen over de inhoud van Høiby's verklaring. "De politie moet de ruimte krijgen om de zaak te onderzoeken."

Høiby woont op het landgoed Skaugum van koning Haakon en Mette-Marit in een aparte woning. Hij zit daar vast met een enkelband in afwachting van zijn hoger beroep. In juni werd hij veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen. Pogingen om zijn hoger beroep in vrijheid af te wachten zijn mislukt, omdat de rechtbank de kans op herhaling te groot acht.