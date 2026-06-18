Toppers vrezen 'kleine handicap' bij verlies Oranje

De Toppers hopen dat het Nederlands elftal zaterdag het WK-duel tegen Zweden gaat winnen. Ze vrezen dat anders de sfeer in de Johan Cruijff ArenA, waar de wedstrijd voorafgaand aan het concert wordt vertoond, nogal doods is. "We krijgen wel een kleine handicap als het straks 3-0 is en wij moeten nog op", zei Jeroen van der Boom donderdag in RTL Boulevard. "Dan moeten we er nog wel aan trekken", aldus Jan Smit.

Bij het Toppers-concert wordt de wedstrijd tussen Oranje en Zweden op groot scherm vertoond. "Ik denk dat dat fantastisch is", stelde Gerard Joling. "We hopen natuurlijk echt dat Nederland gaat winnen, daar gaan we vanuit. Dat zou voor de hele sfeer fantastisch zijn."

De Toppers geven komend weekeinde voor de 21e keer een concertreeks in de ArenA. Te gast zijn onder anderen Emma Heesters, Frans Bauer en Mart Hoogkamer.