Vader Messi herstellende, familie hekelt geruchten

ROSARIO (ANP) - De gezondheidssituatie van de vader van Lionel Messi toont vooruitgang. Dat meldde de familie van de sterspeler van het Argentijnse nationale voetbalelftal donderdag in een verklaring aan Argentijnse media. Na het eerste WK-duel met Algerije (3-0), waarin Messi drie keer scoorde, gaf hij in een emotioneel interview aan lastige dagen te hebben gehad. Het is niet bekend wat de vader van Messi voor gezondheidsprobleem heeft.

"Hij staat onder medisch toezicht, is herstellende, en maakt positieve vooruitgang gezien zijn huidige toestand", schrijft de familie over Jorge Messi. "Gezien de verhalen, geruchten en speculatie die de afgelopen uren circuleren, wil de familie zijn ongenoegen uiten over het gebrek aan gevoeligheid, respect en geweten waarmee sommigen zijn omgegaan met deze privéaangelegenheid."

Messi speelt met regerend wereldkampioen Argentinië op maandag tegen Oostenrijk. Jordanië is de laatste tegenstander in de groepsfase.