Total Eclipse van Bonnie Tyler na 43 jaar terug in Single Top 100

Het nummer Total Eclipse of the Heart van de recent overleden zangeres Bonnie Tyler is terug in de Single Top 100. Het lied uit 1983 staat op nummer 86 in de lijst, meldt samensteller GfK. Total Eclipse of the Heart heeft niet meer in de lijst gestaan sinds het jaar van de release.

De top van de Single Top 100 blijft onveranderd ten opzichte van vorige week. Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld staat voor de vierde week bovenaan de lijst. Daaronder staan het WK-nummer Dai Dai van Shakira en Burna Boy en Pilé van Mauvais Djo. Zanger Justen de Wildt heeft opnieuw de vierde plek in handen met Cheerio.

Roxy Dekker is uit de top 5 gezakt met het nummer Superstar. De single, die nu op de 6e plaats staat, kwam twee weken geleden binnen op plaats 4. Dekker scoorde eerder zeven nummer 1-hits met onder meer Sugardaddy, Ga dan! en Jij hebt mij.

Single Top 100 week 29

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

2. (2) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

3. (3) Mauvais djo - Pilé

4. (4) Justen de Wildt - Cheerio

5. (9) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

6. (5) Roxy Dekker - Superstar

7. (6) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR

8. (10) Hugel & Solto - Jamaican (Bam Bam)

9. (8) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

10. (13) The Bausa - Magnetic