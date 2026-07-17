Rolling Stones met Foreign Tongues voor 16e keer op 1 bij albums

The Rolling Stones hebben in Nederland hun zestiende nummer 1-album genoteerd. De nieuwste plaat Foreign Tongues debuteert een week na de release bovenaan de Album Top 100, meldt samensteller GfK Dutch Charts vrijdag.

Het vorige studioalbum van de Britse band, Hackney Diamonds uit oktober 2023, kwam destijds ook bovenaan binnen. Tot en met december voerde die plaat de albumlijst - met tussenpozen - in totaal drie weken aan.

Door de entree van Foreign Tongues bovenaan de albumlijst, zakt Madonna met haar nieuwste plaat CONFESSIONS II deze week een paar plekken naar de vierde plaats. Na de Stones is Future met The Real Me op plek twaalf de hoogste nieuwe binnenkomer.

Internationale artiesten die voor een concert naar Nederland kwamen, doen het deze week ook goed. Zo staat The Weeknd, die donderdag optrad en ook vrijdag en zaterdag nog op het podium in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam staat, deze week met drie platen in de Album Top 100. Ook Pitbull, die woensdag in de GelreDome in Arnhem optrad, keert met twee albums terug in de lijst.

Album Top 100 week 29

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) The Rolling Stones - Foreign Tongues

2. (2) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

3. (4) Bruno Mars - The Romantic

4. (1) Madonna - CONFESSIONS II

5. (6) Michael Jackson - Thriller

6. (9) Lil Kleine - F*CK KLEINE

7. (8) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

8. (3) SIENNA SPIRO - Visitor

9. (7) Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans

10. (10) Olivia Dean - The Art of Loving