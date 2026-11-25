Total Touch geeft volgend jaar november een extra reünieconcert in AFAS Live. Trijntje en Tjeerd Oosterhuis kondigden deze week een eenmalig concert aan, maar dat is inmiddels zo goed als uitverkocht. Daarom komt er naast de show op 27 november 2027 een extra concert op 26 november.

"Voor ons was het al bijzonder om de band weer bij elkaar te brengen, en fantastisch dat zoveel mensen daar nu net zo enthousiast over zijn. We zijn enorm blij en dankbaar dat we nu een tweede show in AFAS Live mogen aankondigen!", reageren Tjeerd en Trijntje Oosterhuis.

De groep bracht dertig jaar geleden hun debuutalbum uit. De band scoorde hits als Somebody Else's Lover, Touch Me There en I'll Say Goodbye.