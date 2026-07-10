De animatiefilm Toy Story 5 heeft na drie weken wereldwijd meer dan 800 miljoen dollar opgebracht. Daarmee is de film volgens vakblad Variety hard op weg om de opbrengst van Toy Story 4, het meest succesvolle deel uit de serie, te verbreken. Toy Story 4 bracht zeven jaar geleden ruim 1 miljard dollar op.

In het vijfde deel wordt het speelgoed geconfronteerd met het feit dat kinderen tegenwoordig alleen maar op hun tablet zitten en niet meer spelen. De hoofdrollen van cowboy Woody en astronaut Buzz worden weer ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen.

De eerste Toy Story uit 1995 was een mijlpaal in de filmgeschiedenis, omdat het de eerste digitaal geanimeerde bioscoopfilm was. De serie, die wereldwijd totaal al meer dan 4 miljard dollar opleverde, geldt als een van de meest succesvolle bioscoopreeksen van de afgelopen decennia.