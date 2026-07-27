Toy Story 5 is succesvolste film van 2026 na miljard opbrengst

De film Toy Story 5 heeft na anderhalve maand meer dan een miljard dollar opgeleverd. De totale opbrengst van de animatiefilm van Disney en Pixar is wereldwijd 1,022 miljard. Daardoor is het in 2026 de film waarmee het meeste geld is verdiend.

De opbrengst bestaat uit 448 miljoen dollar in de Verenigde Staten en 573 miljoen dollar in andere landen. De film, die sinds 17 juni te zien is in Nederlandse bioscopen, is hard op weg om de Toy Story-film te worden met de hoogste opbrengst ooit. Tot nu toe was dat Toy Story 4, waar 1,07 miljard mee werd verdiend.

Toy Story 5 kende de een-na-hoogste openingsdag voor een animatiefilm ooit, met 7 miljoen dollar aan inkomsten. In het openingsweekend leverde de film vervolgens 160 miljoen dollar op. De film passeerde afgelopen weekend The Super Mario Galaxy Movie en Michael, die allebei 1,001 miljard dollar opleverden. Wel is de verwachting dat The Odyssey zich ook in die strijd gaat mengen, met een opbrengst van 639,6 miljoen dollar na twee weken.

In Toy Story 5 wordt het speelgoed geconfronteerd met het feit dat kinderen tegenwoordig alleen maar op hun tablet zitten en niet meer spelen. De hoofdrollen van cowboy Woody en astronaut Buzz worden weer ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen.