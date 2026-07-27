Robert de Hoog ontroerd door verjaardag van zoon Kees

Robert de Hoog viert maandag de verjaardag van zijn oudste zoon Kees. Op Instagram deelt de 37-jarige acteur dat het hem "ontroert" om zijn kind zo snel te zien groeien.

"Je krijgt lange benen, weet precies wat je wel en niet wilt. Je bent bijzonder, gevoelig, stoer, slim, knap, stout en nog zoveel meer", schrijft de Sleepers-acteur bij een foto waarop hij naast zijn zoontje loopt. "Soms wil ik dat de tijd stil blijft staan. Maar de tijd vliegt." De Hoog, die zijn zoon liefkozend "Keesie" noemt, is "onvoorstelbaar trots", gaat hij verder. "Ik hou mega, super, 100 miljard keer de wereld rond veel van je."

Kees is het oudste kind van De Hoog en zijn vrouw Sophie Dros. In 2024 verwelkomde het stel hun tweede zoontje samen, Moos.