Transformers Optimus Prime-stemacteur Peter Cullen (85) overleden

De Canadese stemacteur Peter Cullen, vooral bekend als de stem van Optimus Prime in de Transformers-franchise, is op 85-jarige leeftijd overleden. Cullen overleed woensdag in zijn woning in Los Angeles, bevestigt zijn agent aan The Hollywood Reporter.

Cullen sprak Optimus Prime voor het eerst in 1984 in voor de animatieserie The Transformers. Decennia later keerde hij terug voor de reeks Transformers-films van regisseur Michael Bay. Ook was zijn stem te horen in verschillende videogames en andere producties rond de franchise.

Daarnaast was Cullen jarenlang de stem van Iejoor in producties rond Winnie de Poeh. Ook werkte hij mee aan onder meer Knight Rider en Predator.