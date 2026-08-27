Tottenham huurt Egyptische spits Marmoush van Manchester City

LONDEN (ANP/RTR) - Tottenham Hotspur huurt Omar Marmoush dit voetbalseizoen van Manchester City. In de overeenkomst is opgenomen dat de Londenaren de Egyptische spits daarna verplicht definitief overnemen. Britse media melden dat Tottenham 50 miljoen pond (ruim 58 miljoen euro) betaalt voor Marmoush. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 60 miljoen pond.

Marmoush speelde twee seizoenen voor Manchester City. Hij maakte indruk in zijn debuutjaar maar kreeg vorig seizoen van trainer Pep Guardiola weinig speeltijd achter gevestigde spelers zoals spits Erling Haaland.

Tottenham Hotspur, waar de Nederlander Micky van de Ven aanvoerder is, kende een dramatische start in de Premier League met een nederlaag van 3-0 tegen Brentford. Aanstaande zaterdag is Newcastle United in Londen de tegenstander.