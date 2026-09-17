Travis Scott, Fred Again.. en Keith Richards op soundtrack GTA VI

De eerste artiesten die hebben bijgedragen aan de soundtrack van de langverwachte game GTA VI zijn bekend. Het officiële album bevat 34 originele nummers van onder anderen Travis Scott, Fred again.., PinkPantheress, Morgan Wallen en Keith Richards, heeft gameontwikkelaar Rockstar bekendgemaakt.

GTA VI is de opvolger van het vijfde deel uit 2013 en speelt zich af in een fictieve versie van de Amerikaanse staat Florida. Net als in de voorgaande games kunnen spelers zich vrij bewegen in een grote open wereld en diverse criminele activiteiten verrichten.

Het muziekalbum verschijnt op 19 november, gelijktijdig met de game zelf.