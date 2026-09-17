William en Catherine bezoeken Schots eiland Bute

Prins William en prinses Catherine hebben donderdag een bezoek gebracht aan het eiland Bute in Schotland. De prins en prinses van Wales gingen onder meer langs bij een sportclub in de plaats Rothesay, waar zij hun Schotse titels aan danken.

William en Catherine, die in Schotland bekendstaan als hertog en hertogin van Rothesay, gingen naar een club waar de traditionele Schotse sport shinty wordt gespeeld. Het koppel ontmoette een aantal teams en William en Catherine wilden zelf de sport, die wordt gespeeld met een bal en een stok, ook wel uitproberen. Helemaal vlekkeloos ging dat niet, is te zien op een video van royaltyverslaggever Rebecca English. Bij een van zijn pogingen schampte de prins de bal, en Catherine maaide er ook overheen. Andere pogingen gingen wel naar behoren.

Het is de eerste keer dat William en Catherine een officieel bezoek brengen aan het eiland. Doel van het bezoek is om de kracht van verbondenheid en gemeenschap uit te lichten.