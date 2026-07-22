Travis Scott was heel nerveus voor acteren in The Odyssey

Travis Scott was naar eigen zeggen ontzettend nerveus om een rol te spelen in de film The Odyssey van Christopher Nolan. Dat zei de rapper tijdens een gastoptreden in The Tonight Show van Jimmy Fallon.

De rapper vertelde onder meer over hoe de regisseur hem belde om de rol aan te bieden. "Ik nam op en hij zei: zou je interesse hebben om in een film te spelen?", zei Scott. Aanvankelijk dacht hij dat het over een film van iemand anders ging, maar al snel werd duidelijk dat het ging om Nolans eigen film. Scott omschreef de filmmaker als een soort mentor. "Dus ik had iets van: als jij het wil, dan wil ik het."

De rapper gaf daarop wel aan dat hij zeer nerveus was. "Ik wist niet dat Anne Hathaway, Tom (Holland) en Robert Pattinson er zouden zijn. Indrukwekkende mensen. En ik weet niet wat de fuck ik aan het doen ben", zei Scott. "Chris is een geweldige regisseur. Iedereen stelde me op mijn gemak. Ik was gewoon blij om daar te zijn."

Scott speelt in The Odyssey een Griekse bard. De rapper nam ook het nummer When I'm Home op, dat te horen is aan het einde van de film. Volgende week komt een videoclip voor het nummer uit.