YouTube-ster MrBeast is getrouwd

De bekende Amerikaanse Youtuber MrBeast is getrouwd met zijn partner Thea Booysen. De Youtuber, die eigenlijk Jimmy Donaldson heet, zegt op social media dat hij eindelijk zijn 'MrsBeast' heeft gevonden.

Bij het bericht zijn foto's van de bruiloft te zien. Die vond vorige week plaats. Op een eiland van miljardair Richard Branson vonden een week lang festiviteiten plaats. Volgens People waren zo'n zeventig vrienden en familieleden bij de bruiloft aanwezig.

MrBeast en zijn echtgenote ontmoetten elkaar in 2022. Eind 2024 vroeg hij zijn partner ten huwelijk.

MrBeast is een van de grootste Youtubers ter wereld. Hij heeft op zijn kanaal meer dan 500 miljoen abonnees.