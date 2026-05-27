Triggerfinger brengt zesde plaat uit en gaat in najaar op tournee

De Belgische rockband Triggerfinger brengt op 18 september het zesde album uit, genaamd TARMAC. Komend najaar gaat de groep ook op tournee door Europa, met stops in onder meer Den Haag, Tilburg en Groningen.

TARMAC werd geschreven in België en Los Angeles. Zanger en gitarist Ruben Block en drummer Mario Goossens werkten hiervoor samen met de Amerikaanse producer Mitchell Froom, die eerder ook samenwerkte met onder anderen Crowded House, Elvis Costello en Paul McCartney. In 2017 nam Triggerfinger samen met Froom ook het vijfde studioalbum Colossus op.

Triggerfinger gaat vanaf 14 oktober op tournee door Europa. De eerste stad die wordt aangedaan is het Zwitserse Basel. Op 20 november speelt de band in Den Haag, een dag later in Tilburg en op 22 november in Groningen. Komende zomer treedt Triggerfinger tijdens diverse festivals op, waaronder op Pinkpop op 20 juni.