Trijntje Oosterhuis keek van de enorme zenuwen als "een hertje in de koplampen" vlak voordat ze dertig jaar geleden de opening van de Johan Cruijff ArenA, toen nog Amsterdam ArenA, verzorgde. "Als ik de beelden nu terugzie, zie ik een piepjonge Trijntje in een hysterische rode jurk die rillend als een rietje en toch ook vol zelfvertrouwen over het zompige gras van de ArenA schreed", keek Oosterhuis vrijdag op Instagram terug.

"Wie had toen kunnen bedenken wat mij allemaal nog te wachten stond", memoreert de 53-jarige zangeres. "Achteraf bleek dit de aftrap, lancering en de doorbraak van mijn carrière voor het grote publiek en kwam alles in een stroomversnelling. Prachtige herinneringen en grote leermomenten. Vallen en weer opstaan, bloed, zweet en tranen en eindeloos veel plezier."

Oosterhuis, die destijds net doorbrak met haar band Total Touch, zong tijdens de opening op 14 augustus 1996 het nummer De Zee. Het liedje werd haar eerste solohit en zingt ze nog altijd. "Het neemt me altijd gelijk weer terug naar dat spannende moment van toen", aldus Oosterhuis. "Een moment dat voor mij een belangrijk ijkpunt werd."

De iconische rode jurk die Oosterhuis destijds droeg, deed ze in 2019 nog eenmaal aan. De zangeres overweegt het kledingstuk volgend jaar, als ze haar 30-jarig artiestenjubileum viert in Koninklijk Theater Carré, opnieuw aan te doen. "Als ik die tegen die tijd pas?"