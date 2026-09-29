Trijntje Oosterhuis juicht terugkeer Marco Borsato toe

Trijntje Oosterhuis wil dat Marco Borsato weer gaat zingen. "Ik kan alleen maar Marco toejuichen: ga alsjeblieft weer zingen", zei de zangeres in gesprek met RTL Boulevard.

"Heel Nederland wil toch uiteindelijk dat hij weer in zijn kracht komt te staan", hoopt de zangeres. "Het heeft allemaal lang genoeg geduurd en ik heb er geen oordeel over. Ik keer mijn rug niet naar hem als mens." De twee brachten in het verleden samen nummers uit als Wereld Zonder Jou en Ik Zou Het Zo Weer Overdoen.

Maandag maakte Universal Music bekend dat de Nederlandstalige studio- en livealbums van Borsato verschijnen op gekleurd vinyl. "Dat vind ik fantastisch om te horen", zei Oosterhuis daarover. "Ik vind het alleen maar goed nieuws als hij oude nieuwe dingen uitbrengt."