William en Catherine ontmoeten jonge rugbyers bij Leeds Rhinos

De Britse prins William en prinses Catherine hebben een sportieve dag achter de rug. Ze hebben jonge sporters en coaches ontmoet achter het Rugby League Development Plan van de Britse professionele rugbyclub Leeds Rhinos. Op een video op sociale media is te zien dat ze met luid applaus onthaald worden en spelers de hand schudden.

Ook is op foto's te zien dat ze met jonge spelers in gesprek gaan. "Van het ondersteunen van de talenten van de toekomst en het versterken van de doorstroming binnen de sport tot het creëren van meer kansen voor vrouwen en meisjes: het is inspirerend om te zien hoe rugby league steeds meer mensen in Leeds helpt om zelfvertrouwen op te bouwen, vaardigheden te ontwikkelen en hun potentieel waar te maken", schrijft het Britse hof. De prins en prinses van Wales bekeken daarna nog een training van de jeugd.

"Nu het WK rugby league van 2026 volgende maand van start gaat, is het bemoedigend om te zien welke positieve invloed de sport blijft hebben op gemeenschappen in het hele land", sluit het hof de verslaglegging af.