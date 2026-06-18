Tristan van der Lingen speelt Romeo in musical & JULIET

Tristan van der Lingen gaat de rol van Romeo spelen in de Nederlandse versie van de musical & JULIET. Dat heeft producent Stage Entertainment bekendgemaakt. Van der Lingen werd bekend door zijn deelname aan het televisieprogramma Op zoek naar Danny en Sandy, waarna hij de hoofdrol kreeg in de musical Grease. De afgelopen jaren speelde hij Prins Hans in de musical Frozen.

Eerder werd al bekend dat Teddy Vermeer de rol van Juliet vertolkt in & JULIET. Ook Levi van Kempen en Linda Verstraten maken deel uit van de cast. Andere rollen worden gespeeld door Gitty Pregers, Bram Tahamata, Robin van den Akker en Dave Rijnders.

Stage Entertainment maakte daarnaast bekend dat Carlo Boszhard en Herald Adolfs de Nederlandse vertaling van het script verzorgen. De liedjes blijven in het Engels, terwijl de dialogen in het Nederlands worden gespeeld.

& JULIET vertelt een alternatieve versie van het verhaal van Romeo en Julia. In de musical kiest Juliet voor een nieuw leven in plaats van te sterven. De voorstelling bevat bekende pophits van onder anderen Britney Spears, Bon Jovi, Backstreet Boys en Katy Perry. De musical gaat op 23 september in première in het Beatrix Theater in Utrecht.