Stalker Sabrina Carpenter krijgt contactverbod van 5 jaar

Een rechter in Los Angeles heeft een man die herhaaldelijk de woning van de Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter (27) probeerde binnen te dringen, een contactverbod van vijf jaar opgelegd. Dat meldt persbureau AP. De 31-jarige William Applegate moet minstens 100 meter uit de buurt blijven van de Amerikaanse zangeres, haar zus en de partner van haar zus. Ook mag hij geen contact met Carpenter opnemen en geen vuurwapens bezitten.

Volgens rechtbankdocumenten zou Applegate meer dan tien keer bij de woning van de zangeres in Los Angeles zijn verschenen. Vorige maand werd hij aangehouden nadat hij een beveiliger had geslagen en de voordeur van de woning had bereikt.

Tijdens een zitting verklaarde Applegate volgens AP dat hij en Carpenter samen moesten zijn, omdat zij deel zouden uitmaken van een geheim militair programma. De zangeres hoefde uiteindelijk niet zelf te getuigen.

De advocaat van Carpenter stelde dat de zangeres vreest voor haar veiligheid en die van haar familie. Een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak loopt nog.