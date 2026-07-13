De trouwjurk van Roxeanne Hazes lag al vier jaar in de kofferbak van de auto van haar partner Erik Zwennes, voor hij vorige week op de trouwdag van de zangeres eindelijk tevoorschijn werd gehaald. "Tussen de kerstballen", lacht Hazes maandag voor de camera van RTL Boulevard, waar ze voor het eerst meer details over haar huwelijksdag deelt.

Hazes vertelt dat de trouwerij "echt heel klein" is gevierd en dat het allemaal precies zo gegaan is zoals zij dat wilden, inclusief de jurk die ze dus al vier jaar geleden had uitgekozen. Die rook dan ook "een beetje muffig, dus die moest ik even inspuiten", aldus de pasgetrouwde zangeres. "Maar het was wel echt beeldig allemaal."

Haar broertje André Hazes was getuige. "Ja, dat was heel bijzonder. Het voelde heel compleet dat hij erbij was", besluit Hazes.

Achternaam

Hazes vertelt ook dat haar post voortaan op naam van Roxeanne Hazes-Zwennes binnenkomt. "Ja, ik vond het wel mooi om ook de achternaam van mijn jongens natuurlijk te krijgen, maar ik ben ook erg trots op mijn eigen achternaam, dus die wilde ik ook graag houden", vertelt ze. "Hiervoor hoorde ik er niet bij en dat is heel lullig", lacht Hazes.

Zoon Fender begeleidde Roxeanne naar de huwelijksvoltrekking. "Dat was wel heel bijzonder, want ik vroeg aan hem: ik heb geen papa en meestal geven papa's dochters weg. Zou jij dat dan voor mij willen doen? Toen zei hij: weggeven? Aan wie? Die dacht dat ik aan een ander gezin werd gegeven ofzo, dus die raakte een beetje in paniek daarvan", vertelt de zangeres.

Piemel

Fender vond de trouwdag heel spannend, maar heeft het uiteindelijk als een mooie dag ervaren, vertelt zijn moeder. "Hij mocht zelf ook een handtekening zetten. Daarvoor werd er een soort kindercontractje voor hem neergelegd, waarop hij zijn handtekening mocht zetten, en daar heeft hij een piemel op getekend", vertelt zijn moeder. "Het was dus gewoon een geslaagde dag, denk ik maar zo."