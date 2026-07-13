TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis kan met de aangescherpte maatregelen in en rond de asielopvanglocatie in Ter Apel weer veilig hulp verlenen. "Dat was onze belangrijkste voorwaarde", aldus een woordvoerder in reactie op de aankondiging dat asielzoekers voor wie het COA nog geen opvangplek heeft, vanaf woensdag overdag in een leegstaand kantoorpand kunnen wachten.

De organisatie stopte vrijdag samen met VluchtelingenWerk Nederland (VWN) met hulpverlening op het voorterrein. Vrijwilligers konden daar door onrust, opstootjes en meer agressie van voornamelijk mannen die weinig kans maken op asiel, niet meer veilig werken. Door de hulp van beveiligers kunnen asielzoekers in het kantoorpand veilig worden geïnformeerd, en dus keert het Rode Kruis weer terug naar Ter Apel "op een veilige plek, waar niet een kleine groep het voor een grotere groep verpest".

Door het tekort aan opvangplekken geeft het COA kwetsbare mensen voorrang. Tijdens het wachten geeft het Rode Kruis net als eerder op het grasveld eten en drinken, informatie en biedt een luisterend oor. Samen met VWN wordt gekeken of er kwetsbare mensen onder de wachtenden zijn, zodat die als eerste een opvangplek krijgen.

Spreidingswet

Dat "alleen mensen die legitiem asiel aanvragen" toegang krijgen tot het kantoorpand, is ook voor VWN reden terug te keren naar Ter Apel. De organisatie is opgelucht dat mensen weer onder veilige omstandigheden kunnen werken. De stap om te vertrekken was vrijdag niet lichtvaardig genomen, "omdat vluchtelingen hier het hardst door geraakt worden".

Desondanks blijft het pleisters plakken, benadrukken beide organisaties: de spreidingswet uitvoeren met menswaardige en duurzame opvanglocaties geeft een structurele oplossing. "Alleen daarmee kan worden voorkomen dat medewerkers, vrijwilligers en asielzoekers steeds opnieuw met crisissituaties worden geconfronteerd."